عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه 4-1 يوم السبت على ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب ريال مدريد أكثر من عصفور بحجر واحد إذ عاد لسكة الانتصارات التي تاه عنها في آخر ثلاث مباريات، وتمكن من تعويض غياباته مثل فالفيردي وراموس ومدربه زيدان المصاب بفيروس كورونا، وذلّل الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر.

وتناوب على رباعية ريال مدريد كل من البرازيلي كاسيميرو (15) وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة (41 و70) والبلجيكي إيدين هازارد (45+2)، فيما أتى هدف المضيف بفضل جوسيلو (59).

وتعثّر ريال مدريد بالتعادل مع أوساسونا 0-0 في الجولة الفائتة قبل أن يخسر في نصف نهائي كأس السوبر من أتلتيك بيلباو 2-1 وبذات النتيجة خرج من مسابقة الكأس أمام المغمور ألكونيا بعد التمديد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

