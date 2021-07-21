الدولي النمساويّ أكد في أول ظهور له في البيت المدريدي، أنه فخور جداً بالانضمام إلى صفوف الفريق الملكيّ معبراً عن سعادته الكبيرة بحمل القميص رقم أربعة.

⚽️ دافيد ألابا لاعب ريال مدريد @realmadridarab يقول خلال تقديمه:

⬅️ أنا فخور بتقمص زي ريال مدريد وهذا يوم سيبقى في ذاكرتي

⬅️ أنا سعيد ومتحمس جدا بهذه التجربة

⬅️ فخور جدا بحمل القميص رقم 4⃣ pic.twitter.com/CdhtBovZPx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 21, 2021

وانضم ألابا إلى الريال لمدة خمسة مواسم قادماً من بايرن ميونيخ، الذي توج معه بثمانية وعشرين لقباً، منها لقبين في دوري الأبطال.