الدولي النمساويّ أكد في أول ظهور له في البيت المدريدي، أنه فخور جداً بالانضمام إلى صفوف الفريق الملكيّ معبراً عن سعادته الكبيرة بحمل القميص رقم أربعة.
⚽️ دافيد ألابا لاعب ريال مدريد @realmadridarab يقول خلال تقديمه:— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 21, 2021
⬅️ أنا فخور بتقمص زي ريال مدريد وهذا يوم سيبقى في ذاكرتي
⬅️ أنا سعيد ومتحمس جدا بهذه التجربة
⬅️ فخور جدا بحمل القميص رقم 4⃣ pic.twitter.com/CdhtBovZPx
وانضم ألابا إلى الريال لمدة خمسة مواسم قادماً من بايرن ميونيخ، الذي توج معه بثمانية وعشرين لقباً، منها لقبين في دوري الأبطال.
فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد:— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 21, 2021
⬅️ نحن النادي الذي حصل على أكبر عدد من ألقاب دوري الأبطال ونرحب بالبطل دافيد ألابا الذي كان مع فريق كبير أيضا
⬅️ عليك أن تواجه منذ اليوم التحديات وستكون أحد عناصر الفريق الذي سيراهن فقط على التتويجات
⬅️ نحن فخورون بك ومرحبا بك في بيتك pic.twitter.com/SmOPg3E8PA