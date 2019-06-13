حضور جماهيري كبير جداً في ملعب سانتياغو برنابيو حيث تشير تقارير غير رسمية إلى دخول نحو 60 ألف متفرّج.

من المتوقّع أن يحمل هازارد القميص رقم 7 التاريخي في ريال مدريد، حيث تشير العديد من التقارير أن ماريانو دياز في طريقه لمغادرة الفريق إما بالبيع النهائي أو بنظلم الإعارة بالتالي سيكون الرقم 7 من نصيب الدولي البلجيكي.

هازارد أثناء اجتيازه الفحوصات الطبية في ريال مدريد

واحتشدت أعداد كبيرة من جماهير ريال مدريد استعداداً لاستقبال نجمهم الجديد القادم من تشيلسي الإنكليزي بعد طول انتظار.