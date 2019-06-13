حضور جماهيري كبير جداً في ملعب سانتياغو برنابيو حيث تشير تقارير غير رسمية إلى دخول نحو 60 ألف متفرّج.
من المتوقّع أن يحمل هازارد القميص رقم 7 التاريخي في ريال مدريد، حيث تشير العديد من التقارير أن ماريانو دياز في طريقه لمغادرة الفريق إما بالبيع النهائي أو بنظلم الإعارة بالتالي سيكون الرقم 7 من نصيب الدولي البلجيكي.
هازارد أثناء اجتيازه الفحوصات الطبية في ريال مدريد
👍 @hazardeden10 pasó su reconocimiento médico en el Hospital Universitario @sanitas La Moraleja. #WelcomeHazard | #HalaMadrid | #ImpulsoSanitas pic.twitter.com/evNQY80BAz— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 13, 2019
واحتشدت أعداد كبيرة من جماهير ريال مدريد استعداداً لاستقبال نجمهم الجديد القادم من تشيلسي الإنكليزي بعد طول انتظار.
🙌🏟 ¡El madridismo está listo para dar la bienvenida a @hazardeden10 desde las 19h00 en el Bernabéu! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/Z11cwvMBJ5— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 13, 2019