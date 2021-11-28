جاءت المباراة بالغة القوى بين الفريقين خاصة الفريق الأندلسي الذي بدأ اللقاء مهاجماً وتقدم برأسية متقنة عن طريق المهاجم رافا مير في الدقيقة 12.

ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم طويلاً حيث تمكن مهاجم ريال مدريد ونجم الفريق الملكي الفرنسي كريم بنزيمة من التعادل في الدقيقة 32 بعد أن تابع كرة تصدى لها حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو ثم اصطدمت بالقائم وتهادت أمام بنزيمة الذي أودعها بثقة وهدوء في الشباك.

وظل التعادل هو المسيطر على اللقاء الحماسي حتى تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل أجمل أهداف المواجهة في لقطة فنية مبهرة، بعد أن سيطر على الكرة في الجهة اليسرى ثم توغل داخل دفاع إشبيلية وأطلق تسديدة رائعة سكنت شباك بونو معلنة الهداف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87.

وهذا هو الهدف التاسع لفينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما سجل 8 أهداف في المواسم الثلاثة السابقة له في المسابقة

وبهذا الفوز احتفظ ريال مدريد بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حاليا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع، علماً بأن الفريق الذي يدربه مدرب الريال الأسبق جولين لوبيتيغي كان سيعتلي الصدارة إذا فاز بهذا اللقاء الأبرز في المرحلة الخامسة عشرة.

