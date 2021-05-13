متابعة - فراس بن أحمد

وبهذا الانتصار، وصل الفريق الملكي إلى النقطة 78 وبات على بعد نقطتين من جاره المتصدر أتلتيكو مدريد في المقابل تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بـ76 نقطة.

وقدم ريال مدريد مباراة رائعة في أرض الأندلس وبحضور عدة أسماء شابة ساهمت في تسجيل رباعية جاءت بواسطة الكرواتي لوكا مودريتش (17) والبرازيلي رودريغو وألفارو أودريوزولا (75) والفرنسي كريم بنزيمة (76) في المقابل دوّن خورخي مولينا هدف غرناطة الوحيد في الدقيقة 71.



مباراة ريال مدريد وغرناطة - التفاصيل والأحداث

ريال مدريد وغرناطة | نهاية المباراة بفوز مستحق لريال مدريد على غرناطة 4-1.

دق 90 (+3) - ريال مدريد وغرناطة | كورتوا يواصل تصدياته الرائعة ويحبط محاولة الكولومبي سواريز.

دق 76 - ريال مدريد وغرناطة | بنزيمة يستغل خروجاً غير مدروس لحارس غرناطة روي سيلفا ويسجل الهدف الرابع للفريق الملكي (4-1).

دق 75 - ريال مدريد وغرناطة | عرضية البلجيكي هازارد تصل أمام ألفارو أودريوزولا الذي وضعها في الشباك بكل دقة (3-1) .

دق 71 - ريال مدريد وغرناطة | خورخي مولينا يعيد غرناطة إلى أجواء المباراة بتقليص الفارق (1-2).

دق 67 - ريال مدريد وغرناطة | الفنزويلي داروين ماتشيس (غرناطة) فشل في الوصول للكرة ووضعها في الشباك الخالية.

دق 66 - ريال مدريد وغرناطة | غرناطة يحاول الضغط على الفريق الملكي في هذه الأثناء مستغلاً تراجع أداء كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

دق 58 - ريال مدريد وغرناطة | فينسيوس يواصل اهدار الفرص، فبعد انفراده بالحارس صوب كرة ضعيفة لم تشكل خطورة تذكر.

ريال مدريد وغرناطة | عودة المباراة في شوطها الثاني

ريال مدريد وغرناطة | نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أصحاب الدار (2-صفر)

دق 45 (+1) - ريال مدريد وغرناطة | بعد أن أضاع فينيسيوس فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني جاء الدور على مواطنه رودريغو الذي تمكن من زيارة الشباك بتسديدة مميزة (2-صفر).

دق 33 - ريال مدريد وغرناطة | فالفيردي يشق الملعب ويمرر كرة لبنزيمة الذي فشل في ايجاد طريق الشباك.

دق 28 - ريال مدريد وغرناطة | مارفن اقترب من تسجيل الهدف الثاني بعد أن اخترق ثم سدد كرة قوية مرت قريبة من مرمى الفريق الأندلسي.

ريال مدريد وغرناطة | ميغيل غوتيريز (19 عاماً و290 يوماً) ينجح في إبطال مفعول دفاع غرناطة بتمريرة سحرية.

دق 17 - ريال مدريد وغرناطة | الكرواتي راكيتيتش يتلقى كرة رائعة من اليافع ميغيل فأسكنها بقوة في شباك غرناطة (1-صفر).

دق 14 - ريال مدريد وغرناطة | فرصة خطيرة من جانب الفريق الملكي: رأسية بنزيمة أنقذها حارس غرناطة روي سيلفا بصعوبة.

ريال مدريد وغرناطة | يبلغ متوسط الأعمار في التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد أمام غرناطة اليوم، 26 عامًا و18 يومًا، وهو أصغر معدل في مباراة في الليغا هذا الموسم.

ريال مدريد وغرناطة | بداية المباراة على أرضية ملعب نويفو لوس كارمينيس

مباراة ريال مدريد وغرناطة | التشكيلة الأساسية للفريقين

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