عاد ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه إشبيلية بفوزه عليه بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة من رأسية رائعة في الدقيقة 64.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو المتصدّر، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

وحقّق مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي طالته الانتقادات عقب الخسارة القارية، ما جاء من أجله إلى الأندلس وهو الفوز بالنقاط الثلاث وإعادة الروح لفريقه قبل أسبوع من قمة مرتقبة أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو السبت المقبل، وقبلها استضافته أوساسونا الأربعاء المقبل في المرحلة السادسة.

هو الفوز الأول لريال مدريد على إشبيلية في عقر داره منذ 2015، والـ80 في 150 مباراة بينهما، وهو ألحق الخسارة الأولى بالأخير هذا الموسم وأزاحه عن الصدارة.

هو الهدف الخامس لبنزيمة هذا الموسم فلحق بمهاجم فياريال جيرار مورينو إلى صدارة لائحة الهدافين.

فشل مدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي في الثأر من ريال مدريد الذي أقاله الموسم الماضي بعد 10 مباريات على رأس إدارته الفنية.

- نهاية المباراة بفوز ثمين لريال مدريد الذي استعاد عافيته بعد السقوط الأوروبي المدوّي أمام باريس سان جيرمان (0-3).

- استطاع إشبيلية تسجيل هدف التعادل عبر مهاجمه المكسيكي تشيتشاريتو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلّل.

(64) - كارفاخال يلعب عرضية متقنة على رأس بنزيمة الذي نجح في منح التقدم لريال مدريد.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني لم يتمكّن الفريقان من التسجيل، لكن النادي الأندلسي بات أكثر حضوراً في المواجهة واقتسم السيطرة مع ضيفه المدريدي.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن ريال مدريد كان أفضل من مضيفه الأندلسي.

38 - خاميس رودريغيز ينجح في وضع كارفاخال وجهاً لوجه مع الحارس فاسيليك لكن الظهير الأيمن للنادي الملكي فشل في تسجيل الهدف الأول.

35 - أخطر فرص الشوط الأول جاءت عبر البلجيكي إيدين هازار الذي تلقى تمريرة من كريم بنزيمة وانفرد بالحارس فاسيليك، لكن الأخير تصدى ببراعة.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة لم تتغير الأرقام وبقي التعادل السلبي سيّد الموقف، لكن الأفضلية تميل لمصلحة النادي الملكي.

8 - إشبيلية الباحث عن استمرار عروضه القوية كاد أن يخطف الهدف الأول بفضل دي يونغ لكن الدفاع يتدخل ويحول الكرة إلى ركنية.

6 - ريال مدريد الساعي لاستغلال سقوط غريمه برشلونة، دخل المباراة باحثاً عن هدف مبكراً عبر نجمه وهدافه كريم بنزيمة.

تشكيلة ريال مدريد أمام اشبيلية