وبدا أن الفريق الملكي حامل اللقب في طريقه لفوز سهل حين افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 12 بعدما استغل تمريرة الفرنسي أوريلين تشواميني الحاسمة.

لكن خوسيلو لاعب إسبانيول أصر على إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتوقيعه على الهدف في الدقيقة 43.

وقبل النهاية بثلاث دقائق تقدم أفضل لاعب في أوروبا الفرنسي كريم بنزيمة ليوقع على هدف التقدم الثمين 88 مستغلاً تمريرة حاسمة بالمسطرة من البرازيلي رودريغو.

حقق ريال مدريد 106 انتصارات في 175 مباراة ضد إسبانيول في الليغا (خسر 36 وتعادل 33)، وهو الرقم القياسي الذي لم يحققه أي فريق على آخر في تاريخ المسابقة.

ولم تنتهِ الأحداث المشوقة حتى الثانية الأخيرة من اللقاء بعد أن وجه حكم المباراة الطرد لحارس إسبانيول الفرنسي بنجامين ليكومت لضربه لاعب مدريد البديل سيبايوس ما اضطر كابتن إسبانيول لياندرو كابريرا للوقوف في حراسة المرمى.

ومرة جديدة في الدقيقة 90+10 انبرى الهداف الفرنسي الفذ بنزيمة ليسجل حرة مباشرة أرسلها أرضية بإتقان في الشباك.

سجّل كريم بنزيما 28 هدفاً لريـال مدريد بكافة المسابقات عام 2022 - لم يسجّل أي لاعب أكثر منه في كافة مسابقات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا العام (بالتساوي مع كيليان مبابي 28).

وصار رصيد ريال مدريد 9 نقاط في صدارة الترتيب، أما إسبانيول فلديه نقطة يتيمة.

