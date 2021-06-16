ويعتبر راموس (35 عاماً) الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 حزيران/يونيو الحالي، أيقونة النادي الملكي منذ أن انضم إليه في عام 2005، وقاده لإحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي 5 مرات.
وقال ريال في بيان: "غدا (الخميس) سيتم توديع سيرخيو راموس في مؤتمر صحافي" بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.
Official announcement.#RealMadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 16, 2021
ولم يتوصل راموس قبل أسبوعين من نهاية عقده مع الريال إلى اتفاق مع النادي الملكي لتجديد عقده، فقد طالب اللاعب بعقد لمدة موسمين، فيما عرض عليه الريال عقدا لموسم واحد مع تخفيضِ الراتب بنسبة عشرة في المئة.