ويعتبر راموس (35 عاماً) الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 حزيران/يونيو الحالي، أيقونة النادي الملكي منذ أن انضم إليه في عام 2005، وقاده لإحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي 5 مرات.

وقال ريال في بيان: "غدا (الخميس) سيتم توديع سيرخيو راموس في مؤتمر صحافي" بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

ولم يتوصل راموس قبل أسبوعين من نهاية عقده مع الريال إلى اتفاق مع النادي الملكي لتجديد عقده، فقد طالب اللاعب بعقد لمدة موسمين، فيما عرض عليه الريال عقدا لموسم واحد مع تخفيضِ الراتب بنسبة عشرة في المئة.