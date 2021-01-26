ونشر النادي الملكي الخبر في موقعه الرسمي بشكل مقتضب موضحا أن عينة اللاعب الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، وهو الأمر الذي سيجعله يدخل العزل الصحي حسب البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.





ولم يشارك الدولي الإسباني في في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد السبت 4-1 على ديبورتيفو ألافيس، وهو الانتصار الذي أسهم بحفاظ حامل اللقب على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن غريمه المتصدر أتلنتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.

وشارك ناتشو في عشر مباريات مع ريال في كل المسابقات الموسم الحالي.

ويأتي إعلان نادي العاصمة عن إصابة مدافعه، بعد أيام من الكشف عن إصابة زيدان بالجائحة، ما أجبره على الغياب أيضاً عن مباراة فريقه الأخيرة.