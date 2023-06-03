وأجرى النادي الملكي حصّةً تدريبيةً بمشاركة أبرز اللاعبين على غرار القائد كريم بنزيمة الذي ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى الدوري السعودي والبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي غاب عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام كل من رايو فاييكانو وإشبيلية.

