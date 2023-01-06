الفريق الملكي يدخل اللّقاء في المركز الثاني بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة الذي تنتظره مواجهة قوية أمام أتليتيكو مدريد يوم الأحد حيث شهدت تدريبات الميرينغي مشاركة صاحب الكرة الذهبية وهدّاف الفريق الفرنسي كريم بنزيمة إلى جانب النّجم الكرواتي لوكا مودريتش والنجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور والحارس العملاق البلجيكي تيبو كورتوا بعد غيابهم عن مباراة كأس الملك أمام كاسيرينيو.

هذا وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فياريال الذي يلتقيه السبت في الليغا تغيّر قليلاً مع المدرب كيكي سيتيين مضيفاً أنه سيعتمد المداورة في المباراة.

وأشاد أنشيلوتي بلاعبه رودريغو الذي يملك مقوّمات تخوّله اللعب في أي مركز.