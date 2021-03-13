ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة إلتشي من قبل beIN SPORTS March 13, 2021 10:22 2:39 دقيقة بعد تعادلين متتاليين في الليغا يبحث ريال مدريد عن استعادة الثقة والعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل إلتشي، مباراة ستعرف عودة سيرخيو راموس و إيدين هازار إلى المجموعة المدريدية بعد غياب طويل بسبب الإصابة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد سيرجيو راموس -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة مقابلة خاصة مع الجزائري رابح سعدان 2:39 دقيقة ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة إلتشي 2:35 دقيقة أتلتيكو مدريد يخوض اختباراً صعباً على أرض خيتافي 0:33 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين نيوكاسل وأستون فيلا 0:27 دقيقة ليفانتي يحقق الفوز أمام فالنسيا 2:13 دقيقة ليون يفشل في خطف الصدارة مؤقتاً من ليل 3:59 دقيقة أتالانتا يستعد لمواجهة ريال مدريد بفوز أمام سبيزيا 0:38 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب كاراتسيف وروبيلف 1:03 دقيقة موغوروزا تواجه كريتشيكوفا في نهائي دورة دبي 0:34 دقيقة الريان يحسم المواجهة الكلاسيكية أمام العربي