وأمام النادي الملكي منعطف أخير يتمثل بمباراة فياريال الخميس ليستعيد لقب الليغا الذي غاب عنه منذ 2017.

ويحتاج لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للفوز على الغواصات الصفراء في المرحلة 37 من الليغا دون النظر لما يفعله غريمهم صاحب المركز الثاني برشلونة.

وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن على كرة القدم أن تؤدي دورها في مساعدة الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، "خصوصاً أننا تمكنا من استئناف المنافسة في ظروف بالغة التعقيد".

وأضاف النادي الملكي "في حال توج ريال مدريد بطلاً، لن يقوم لاعبونا بزيارة نقاط الاحتفال المعتادة، على وجه الخصوص، بلازا دي سيبيليس، وبالتالي نطلب أيضاً من أعضاء النادي وأنصارنا أنه في حالة تأميننا اللقب، ألا يجتمعوا في هذه الأماكن".

وختم البيان: "يشعر ريال مدريد بواجب إصدار هذه الدعوة المهمة لإظهار المسؤولية القصوى والإيمان الراسخ بأن أي انتصار محتمل نحققه يجب ألا يكون خطوة كبيرة إلى الوراء في المعركة التي نخوضها جميعاً ضد هذا الوباء".