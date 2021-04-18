ويمكن القول إن الفريق الملكي تحاشى الخسارة أمام جاره المدريدي الصغير الذي خاض مباراة شجاعة وهجومية مستغلاً الغيابات التي يعاني منها فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأنقذ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرمى الميرنغي من أهداف محققة ليمنح جائزة رجل المباراة بجدارة واستحقاق.

كما لعب مدافع الفريق الملكي، البرازيلي ميليتاو مباراة كبيرة إذ شتت الكرة 10 مرات أمام هجوم خيتافي، أفضل رقم له أو لأي مدافع مدريدي آخر في مباراة واحدة ضمن جميع المسابقات.

وبات رصيد ريال مدريد 67 نقطة في مركز الوصافة خلف جاره الآخر المتصدر أتلتيكو مدريد 70 نقطة، وإذا ما فاز برشلونة الخميس ضد خيتافي أيضاً فإن الفريق الكاتالوني المتوج السبت بكأس الملك سينتزع المركز الثاني من خصمه اللدود.

تفاصيل وأحداث مباراة ريال مدريد وخيتافي:

- 90+3 مودريتش من المرات القليلة التي ظهر فيها يسدد كرة تعلو المرمى.

- 79 كورتوا مجدداً يلعب أدوار البطولة بإنقاذه كرة خطرة جداً لخيتافي.

- 70 تسديدة أرضية من خايمي ماتا تمر بجانب قائم كورتوا.

- خيتافي فنياً حتى الآن يستغل غياب وسط ميدان الملكي (كروس، كاسيميرو.. ) ويكثف من هجماته، لكن زيدان ينوي تغيير مسار اللقاء بإشراك نجمه ومواطنه كريم بنزيمة.

- 59 كرة رائعة جداً من التركي إنيس أونال يبعدها نجم المباراة حتى الآن كورتوا ببسالة.

- 56 حرة مباشرة من مكان قريب لخيتافي يمسكها كورتوا بنجاح، وأخرى يسددها ماتياس أوليفيرا تلاقي المصير ذاته.

- بداية الشوط الثاني بدون أي تبديل من الجانبين.

لم يخسر ريال مدريد في ايٍّ من آخر 10 مباريات خارج ملعبه في الدوري الإسباني (6 انتصارات و4 تعادلات)، ولم يختبر يومًا سلسلة من 11 مباراة متتالية خارج ملعبه من دون خسارة في البطولة منذ اوكتوبر 2017 (13 انتصارًا)، في بداية عهد زين الدين زيدان كمدرّب مع النادي.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- 45+2 المدافع البرازيلي ميلتاو يلعب بثقة ويبعد كرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى زميله كورتوا.

- 45 إلينا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

- 39 رأسية رائعة من فينيسيوس يبعدها دافيد سوريا حارس خيتافي.

- مباراة مفتوحة تماماً من الجانبين، خيتافي بواسطة إلينا وكوكورييا لاعبا برشلونة السابقين يحاولان زيادة الضغط على مرمى كورتوا، ولكن ريال يقاوم بالهجوم أيضاً من خلال نشاط ماريانو الواضح.

- 28 دافيد تيمور مدافع خيتافي يبعد الكرة في الرمق الأخير من أمام ماريانو دياز.

- 23 القائم الأيسر لكورتوا ينقذ الملكي من هدف بعد رأسية رائعة من خايمي ماتا.

- 20 خيتافي يلعب بثقة كبيرة ويبادر بالهجمات.

- 08 راية التسلل مدعمة بالفار تلغي هدف ريال مدريد عن طريق ماريانو.

- 07 كورتوا ينقذ مرماه من هدف محقق بعد محاولة ماتياس أوليفيرا.

- 06 هجمة خطيرة لخيتافي تبعد من دفاع الملكي.

- 01 الحكم خوسيه سانشيز يطلق صافرة بداية المباراة.

- على ملعبه، يختبر خيتافي أطول سلسلة خالية من الإنتصارات أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني (تعادل 1 و5 هزائم)، وآخر فوزٍ له على نادي العاصمة في كوليسيوم بالبطولة حصل في اغسطس 2012 (2-1).

يحل ريال مدريد ضيفاً على خيتافي في إطار المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة مرتقبة ستبث عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT، وسيسعى خلالها ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الليغا.