الفريق الملكي سيحاول من خلال هذه المواجهة أن يقف على نقاط القوة والضعف، وهو الشيء الذي سيجعله يدخل المباراة من أجل الفوز كتحضير جيد لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيكون أمام ليفربول الإنكليزي، لكن مهمة المرينغي لن تكون سهلة أمام ريال بيتيس العنيد.

