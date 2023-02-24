ريال مدريد يختبر قدراته عندما يواجه أتليتيكو مدريد February 24, 2023 19:46 3:27 دقيقة أربعة أيام بعد فوزه التاريخي في آنفيلد على ليفربول بخماسية في دوري الأبطال، يعود ريال مدريد إلى الليغا لخوض تحدٍ آخر أمام جاره أتليتيكو مدريد في ديربي العاصمة بكل ما يحمل من خصوصيات وأهمية للمرينغي. تقارير إخبارية ريال مدريد أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة جنوب السودان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3:10 دقيقة أتليتيكو مدريد لتجاوز العقدة التي فرضها ريال مدريد 3:27 دقيقة ريال مدريد يختبر قدراته عندما يواجه أتليتيكو مدريد 1:01 دقيقة ماذا قال موراي بعد بلوغه النهائي ؟ 3:07 دقيقة فوز ثمين للهلال السوداني على القطن الكاميروني 1:17 دقيقة موراي يتجاوز ليهيتشكا بصعوبة ويبلغ النهائي 0:46 دقيقة لقب الزوجي من نصيب الثنائي بوبانا وإيبدن 0:45 دقيقة فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه 4:28 دقيقة المريخ يقتنص فوزاً غالياً من شباب بلوزداد 0:35 دقيقة إيفرتون يمدد عقد حارسه جوردان بيكفورد