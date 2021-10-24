وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دوّن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بـ20 نقطة وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما يأتي برشلونة في المركز الثامن مؤقتاً بـ15 نقطة.



مباراة برشلونة وريال مدريد - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1

90+7: عرضية ديست يحولها أغويرو إلى هدف (2-1)

أول هدف للوكاس فاسكيز في الكلاسيكو ضمن الدوري الاسباني

90+4: هجمة مرتدة لريال مدريد قادها أسينسيو الذي صوب كرة قوية ردها تير شتيغن وفاسكيز يقاتل من أجل وضعها في الشباك (2-صفر)

90+3: هجوم برشلونة بغرابة كبيرة يفشل في تعديل الكفة

دق 84: رأسية أغويرو كانت برداً وسلاماً على حصون ريال مدريد.

دق 84: برشلونة يسابق الزمن لإدراك التعادل لكن كل محاولاته كانت تنقصها الدقة والتمريرة الأخيرة.

دق 73: ديست يصوب كرة قوية مرت فوق الخشبات الثلاثة للميرينغي.

دق 72: في مناسبتين ريال مدريد يفشل في اضافة الهدف الثاني، بنزيمة أمام شباك خالية وفالفيردي يصوب في الشباك الصغيرة.

دق 62: بنزيمة يصوب وتير شتيغن يواصل التألق

دق 60: يبدو أن ديست بعد أن أضاع فرصة افتتاح التسجيل في الشوط الأول فقد تركيزه على المباراة.. حاول ارجاع الكرة برأسه إلى تير شتيغن لكنها كانت ضعيفة وكان في متابعتها فينسيوس لكن عودة الأميركي أنقذت الفريق الكاتالوني.

دق 49: عرضية ألبا تصل إلى فاتي الذي سددها ضعيفة

دق 48: تصويبة البرازيلي كوتينيو يبعدها مواطنه ميليتاو

عودة المباراة في شوطها الثاني.

هدف المدافع النمساوي هو الهدف رقم 150 لريال مدريد على أرض برشلونة في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات

دافيد ألابا يصبح ثالث لاعب نمساوي يسجل في الكلاسيكو في جميع المسابقات بعد اودو شتاينبيرغ عام 1902 وهانس كرانكل عام 1979.

دافيد ألابا يصبح أول لاعب يسجل في أول كلاسيكو يخوضه مع ريال مدريد في جميع المسابقات منذ خيسيه رودريغيز في أكتوبر 2013.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة 1-صفر.

45: هجمة من تمريرات قصيرة مميزة لتصل الكرة عند فاتي الذي راوغ وحاول ركن الكرة في الشباك لكن دفاع الفريق الملكي كان في المكان المناسب.

دق 40: تير شتيغن ينقذ برشلونة من جديد

دق 35: رأسية بيكيه تمر قريبة جداً من مرمى كورتوا

دق 32: ألابا يفتتح التسجل لريال مدريد من تصويبة رائعة (1-صفر)

دق 25: بغرابة كبيرة .. الأميركي ديست يضيع فرصة افتتاح التسجيل لبرشلونة!

دق 21: فينيسيوس يخترق حصون برشلونة ويسقط والحكم يطلب منه مواصلة اللعب

دق 15: ريال مدريد يحاول استعاب حماسة الفريق الكاتالوني

دق 8: يبدو أن أنشيلوتي يسعى لاعتماد نهج المرتدات نظراً لتواضع الخط الخلفي لفريق برشلونة في المقابل هناك سيطرة نسبية لصاحب الأرض الذي يحاول بناء الهجمات من الخلف والتدرج نحو منطقة العمليات.

دق 05: الصراع مستمر بين قطبي الكلاسيكو من أجل افتكاك منطقة وسط الميدان.

بداية المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب كامب نو بإدارة الحكم خوسيه سانشيز.

التشكيلة الأساسية:

برشلونة

ريال مدريد