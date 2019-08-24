أخفق ريال مدريد في تحقيق الفوز الثاني حين سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه بلد الوليد اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 82 وعادل سيرجي غوارديولا النتيجة في الدقيقة 88 في أول لقاء للملكي هذا الموسم في برنابيو.

لم يقدم ريال ما يشفع به رغم سيطرته وصناعة بعض الفرص، إلا أن أداء الفريق اتسم بالبطء وعجزه عن تهديد مرمى ضيفه بخطورة كبيرة.

واعتمد المدرب زين الدين زيدان على خاميس رودريغيز وايسكو كأساسيين في التغييرين الوحيدين عن اللقاء الأول في الافتتاح.

وكان ريال مدريد أكثر أقناعاً في الشوط الاول، لكنه تراجع كثيرا في الشوط الثاني الذي بدا مخيباً ومملا باستثناء بعض الومضات.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بالفيديو

نهاية المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

د88- ريال مدريد 1-1 بلد الوليد | غوارديولا ينفرد بمرمى ريال مدريد ويسدد بين قدمي كورتوا معادلاً النتيجة في الوقت القاتل.

د82- ريال مدريد 1-0 بلد الوليد | كريم بنزيمة يستلم كرة على حافة المنطقة ويسدد كرة أرضية لا تصد ولا ترد مانحاً الملكي التقدم وسط فرحة جنونية.

د79- بلد الوليد يهدر فرصة لا تصدق أمام مرى ريال مدريد. شاهد الفيديو.

د69- كاد يوفيتش أن يفعلها حين ارتقى لعرضية غاريث بايل وصوب رأسية متقنة اصطدت بالقائم الأيسر لمرمى الضيف في أخطر فرص اللقاء.

د68- دخول الوافد الجديد من فرانكفورت الصربي لوكا يوفيتش مكان ايسكو في ظل مساعي زيدان لفك شيفرة بلد الوليد.

د56- خروج خاميس رودريغيز ودخول البرازيلي فينيسيوس جونيورز الذي كان أساسياً في الجولة الأولى.

د55- لا جديد في اللقاء الذي سير بإيقاع بطيء ولا فرص هامة تذكر من الطرفين.

د45+1- انطلاق الشوط الثاني.

د45- نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبياً.

د36- كرة مقطوعة من ريال مدريد لعبها مارسيلو إلى خاميس الذي سدد أرضية من خارج المنطقة مرت جانب القائم الأيمن.

د34- عرضية من كروس قابلها خاميس برأسه إلا ان كرته جانبت القائم وسط تحسر زيدان.

ريال مدريد يعاني للوصول إلى مرمى بلد الوليد رغم سيطرته إلا أن الدفاع المحكم يمنع لاعبي الملكي من إنهاء هجماتهم بسهولة.

د30- المباراة تسير بإيقاع بطيء رغم سيطرة ريال الذي يعجز عن صناعة تهديد حقيقي.

د20- تسديدة خطيرة من خاميس إثر تمريرة من كروس ضلت طريق المرمى.

د13- أول فرصة في اللقاء لغاريث بايل الذي تلقى تمريرة داخل المنطقة فروض وسدد كرة أرضية أخطأت مسارها.

د10- سيطرة لريال مدريد على المباراة مطلقة دون إحداث أي خطورة تذكر.

د-1 انطلاق المباراة التي يشارك فيها ايسكو وخاميس رودريغيز أساسيين مكان مودريتش الموقوف وفينيسيوس.

تشكيلة ريال مدريد

كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، ايسكو، كاسيميرو، كروس، خاميس، بنزيمة، بايل.

تشكيلة بلد الوليد

ماسيب، مويانو، كيكو، ساليسو، ناتشو، بورو، فيدي، ميشيل، بلانو، أونال، غوارديولا.