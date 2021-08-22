انتهت مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي المثيرة بنتيجة التعادل 3-3 يوم الأحد في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب الفريقان على تبادل التفوق بالنتيجة بأكثر من مناسبة قبل أن تنتهي بتعادل عادل بين الطرفين.

وجاءت أهداف ريال مدريد بفضل الويلزي غاريث بيل (5) والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور (73 و85)، فيما دوّن ثلاثية ليفانتي كل من مارتي وكامبانا وروبر (46 و57 و79).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.

ريال مدريد وليفانتي - التغطية الخاصة

انتهاء اللقاء بالتعادل 3-3.

البرتغالي روبن فيزو يتولى حراسة مرمى ليفانتي.

(87) فرنانديز يحرم فينيسيوس من الانفراد بالمرمى ويتلقى بطاقة حمراء.

هدف (85): فينيسيوس يسجل أحد أجمل الأهداف في مسيرته وينعش آمال ريال مدريد في اللقاء.

(84) الحارس فرنانديز يتألق بالتصدي لكرتين ويبقي فريقه متفوقاً.

(82) سانتيرو يهدر بغرابة فرصة الهدف الرابع.

هدف (79): روبر يعيد ليفانتي للمقدمة.

هدف (73): فينيسيوس ينجح في مواجهة الحارس ويدرك التعادل.

(70) ردة الفعل غائبة من ريال مدريد بسبب تكتل لاعبي ليفانتي رغم إشراك البرازيليين رودريغو وفينيسيوس وأسينسيو وكارفاخال.

هدف (57): كامبانا يمنح ليفانتي التقدم بطريقة رائعة.

(53) البلجيكي إيدين هازار يحاول الرد وفرنانديز في المكان المناسب.

(51) ليفانتي يضغط على ريال مدريد وتسديدة مارتي بين يدي البلجيكي كورتوا.

هدف (46): ليفانتي يبدأ الشوط الثاني بهدف التعادل عبر روجر مارتي.

ليفانتي يعدل النتيجة مع ريال مدريد بأول دقيقة من الشوط الثاني#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_ليٍفانتي pic.twitter.com/iZjJKlaPSf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 22, 2021

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

(40) ريال مدريد يكثّف محاولاته وهذه المرة عبر تسديدة من إيسكو.

(38) تسديدة خادعة من بيل كادت تمنح الميرينغي هدف تأمين الفوز.

(30) النمسوي ألابا يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تخطئ المرمى.

(22) غاريث بيل كاد يخطف الهدف الثاني وكرته بجانب المرمى.

(20) محاولة من الأوروغوياني فالفيردي لمباغتة مضيفه تأتي بعيدة جداً عن المرمى.

(10) عدة محاولات من ليفانتي تفتقد للمسة الأخيرة.

هدف (5): الويلزي غاريث بايل يهدي ريال مدريد الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من الفرنسي كريم بنزيمة.

(4) أولى التسديدات تأتي من موراليس مهاجم ليفانتي ولكنها بعيدة عن المرمى.

انطلاقة المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من ريال مدريد وليفانتي