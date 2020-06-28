متابعة: هُمام كدر

نجح ريال مدريد بتخطي مستضيفه إسبانيول بصعوبة بالغة بالفوز عليه 1-0 الأحد في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي كاسيميرو 45، بمتابعة قوية داخل الجزاء بعد تمريرة ساحرة بالكعب من الفرنسي كريم بنزيمة.

وصار رصيد الفريق الملكي (71 نقطة) مستغلاً تعادل برشلونة مع سلتا فيغو أحسن استغلال، وبات النادي الكتالوني على بعد نقطتين عن غريمه التقليدي.

أما إسبانيول الذي قدم أداءا طيباً في المباراة فزادت معاناته في المرتبة الأخيرة برصيد متوقف عند النقطة 24.

والفوز هو الخامس توالياً لريال مدريد بعد استئناف الدوري خلال الشهر الحالي إثر توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعاد إلى صفوف الفريق الملكي لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد غياب عن المباراة الأخيرة ضد مايوركا بداعي الايقاف، في حين ارتأى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان منح الفرصة لايسكو العائد من الإصابة في غياب الكرواتي لوما مودريتش بسبب الايقاف.

في المقابل، خاض إسبانيول المباراة بإشراف مدربه الجديد روفيتي الذي استلم تدريبه السبت إثر إقالة أبيلادرو فرنانديز من منصبه بسبب سوء النتائج.

مباراة إسبانيول وريال مدريد - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز صعب لريال مدريد

(80) انخفاض إيقاع المباراة، لكن إسبانيول يعطي إنطباعا أنه لم يستكن.

(66) راؤول دي توماس يسدد حرة مباشرة يردها كورتوا بتقدير رائع.

(51) كريم بنزيمة يهدد مرمى لوبيز لكن الأخير له في المرصاد.

(49) أخطر لاعبي إسبانيول وو لي يسدد في أحضان كورتوا

(46) بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ملكي 1-0

(45) هدف من كاسيميرو من متابعة داخل الجزاء بعد تمريرة إبداعية فنية بالكعب من كريم بنزيمة

(44) أخطر فرص مدريد أنقضها دييغو لوبيز على دفعتين مرة من كاسيميرو ومرة من هازارد.

(36) كريم بنزيمة يسدد بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي مدريد لكن الكرة تعلو العارضة.

(24) الصيني وو لي يضيع فرصة كبيرة بتسديدة فوق المرمى.

(20) مارك روكا سدد حرة مباشرة قوية لإسبانيول أبعدها كورتوا.

(10) كاسيميرو يسدد كرة قوية يضع رأسه راموس فيها لكنها تخرج فوق المرمى.

(08) كاسيميرو كاد أن يصطاد زميله السابق الحارس دييغو لوبيز بكرة خادعة لكن حارس إسبانيول أنقذها.

(03) فرصة خطيرة لإسبانيول بعد تسديدة إيمباربا خرجت بجانب القائم.

(01) بداية المباراة

تشكيلتا ريال مدريد وإسبانيول