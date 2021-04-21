مباراة ريال مدريد وقاديش بث مباشر اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وقاديش

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وقاديش اليوم الأربعاء 21 أبريل انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وقاديش ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1

مشاهدة مباراة ريال مدريد وقاديش في بث مباشر عبر الانترنت

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