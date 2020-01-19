أقيمت المباراة الأولى على ملعب إيبيروستار معقل ريال مايوركا الذي افتتح التسجيل عن طريق أنطونيو رايلو في الدقيقة السابعة ثم أضاف أنتي بوديمير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و41 على التوالي.

وازدادت أوضاع فالنسيا سوءاً عندما أشهرت البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الفريق دانيال باريخو في الدقيقة 51، قبل أن يضيف داني رودريغز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.



وفي الدقيقة 82 تمكن فران توريس من تسجيل هدف فالنسيا الوحيد.

والفوز هو الخامس لمايوركا منذ انطلاق الموسم الحالي فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، فيما لقي فالنسيا هزيمته الخامسة هذا الموسم فتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

هزيمة موجعة لفالنسيا

وسيكون فالنسيا مهدداً بالتراجع بشكل إضافي بحال فوز بلباو (29 نقطة) على سلتا فيغو.

وقدم مايوركا أداءً هجومياً سجل من خلاله أكبر عدد من الأهداف له في مباراة هذا الموسم في الدوري، أمام منافس يستعد لخوض ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي بدءاً من الشهر المقبل.

وبكّر مايوركا في افتتاح التسجيل بكرة رأسية من رايلو غير المراقب داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة حرة نفذت من على الجهة اليمنى (7).

وأضاف المضيف الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي في منطقة فالنسيا، أوصل الكرة إلى داني رودريغيز الذي سدد كرة حولها بوديمير بركبته الى داخل شباك الحارس خاومي دومينيك (22).

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف بودومير هدفه الشخصي الثاني والثامن له هذا الموسم في الليغا، بمراوغة متقنة داخل منطقة الجزاء أتبعها بتسديدة قوية بالقدم اليسرى هزت شباك فالنسيا (41).



وتراجع فالنسيا بشكل إضافي في الشوط الثاني بعد طرد قائده باريخو، وفشل في تهديد مرمى مايوركا بشكل جدي في معظم فترات الشوط.

وعزز مايوركا تقدمه في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من رودريغيز بالقدم اليمنى من خارج المنطقة، أتبعها توريس بعد ثلاث دقائق بتسديدة من مسافة قريبة هزت شباك الحارس مانولو رينا، مسجلاً هدف تقليص الفارق لفريقه في المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة.

وكاد بوديمير أن يحقق الـ "هاتريك" في الوقت بدل الضائع عندما فشل حارس فالنسيا في إبعاد الكرة وهيأها مثالية أمامه في مواجهة المرمى الخالي، لكن الكرواتي وضعها خارج الخشبات الثلاث (90+3).

فوز مهم لبيتيس

وضمن المرحلة ذاتها فاز ريال بيتيس على ضيفه ريال سوسييداد بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأهداف كل من بورخا ايغليسياس في الدقيقة 27 وخواكين في الدقيقة 44، وسيرخيو كاناليس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

ورفع بيتيس رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 31 نقطة في المركز السادس.



إسبانيول يخطف الفوز من فياريال

وانتصر إسبانيول على مضيفه فياريال 2-1 متجاوزاً النقص العددي إثر طرد لاعبه خافي لوبيز عقب تلقيه الإنذار الأصفر الثاني 59.

ومنح دافيد لوبيز الهدف الأول لإسبانيول مبكراً (5) ثم أضاف راوول دي توماس الثاني (47) قبل أن يذلل سانتي كازورلا الفارق من ركلة جزاء (62).

وحسّن إسبانيول متذيل الترتيب من وضعه المحرج بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة وهو ذات رصيد ليغانيس فيما توقف فياريال عند 28 نقطة.