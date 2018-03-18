على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، شهدت المباراة التي كانت تعتبر ثأراً لريال الذي خسر ذهاباً أمام ضيفه (2-1)، مهرجاناً تهديفياً عقب تسجيل 9 أهداف كان للنجم البرتغالي منها نصيب الأسد بتوقيع رباعية "سوبر هاتريك" في الدقائق 11 و47 و64 و90، وأضاف زميلاه لوكاس فازكيز (59) وغاريث بايل (86)، الهدفين الآخرين. أما ثلاثية جيرونا فقد وقعها الأوروغواياني كريستيان ستواني (29 و67) وخوانبي (88).

بهذا الفوز الثمين، وصل ريال مدريد لنقطته الـ 60 في المركز الثالث ولكنه قلّص الفارق مع الوصيف أتلتيكو إلى 4 نقاط فقط، بعد تعثر الأخير على ملعب المادريغال أمام مضيفه فياريال (2-1). أمّأ جيرونا فقد ظلّ سابعاً برصيد 34 نقطة.

جدير بالذكر أنّ رونالدو وبفضل السوبر هاتريك الذي وقعه الليلة في مرمى جيرونا، تجاوز لويس سواريز نجم برشلونة والوصيف السابق (21 هدفاً)، ليصبح الآن برصيد 22 هدفاً في ثوب "الملاحِق المنفرد" لمتصدر الـ"بيتشيتشي" ليونيل ميسي (25 هدفاً).

ريال مدريد وجيرونا .. أحداث المواجهة

- بداية اللقاء

- دق 4: كريستيانو رونالدو في أول تهديد خطير على مرمى جيرونا يسدّد ركلة حرة مباشرة قوية وحارس الضيوف، الدولي المغربي، ياسين بونو يبدع في التصدي.

- دق 7: كريم بنزيمة في تمهيد ذكي لزميله لوكاس فازكيز والأخير ورغم موقعه المناسب يفشل في زيارة شباك بونو الذي تألق في رد الكرة مجدداً.

- دق 10: بورخا غارسيا في أول رد فعل من قبل جيرونا يسدّد بقوة وكيلور نافاس يتصدى بصعوبة.

- دق 11: البرتغالي رونالدو يفتتح باب التسجيل مبكراً بعد استثماره لعرضية ذكية من طوني كروس.

- دق 29: كريستيان ستواني يصدم ريال مدريد بهدف التعادل من رأسية متقنة لقناصه الأوروغواياني كريستيان ستواني.

- دق 34: "الدون" رونالدو يحاول مجدداً بتسديدة مباغتة ولكنّ الحارس ياسين بونو حاضر في التصدي.

- دق 36: ماركو أسينسيو في أول ظهور فعلي له في اللقاء ومن ركلة حرة مباشرة كاد يتقدم للريال مجدداً لولا تألق بونو الذي يعتبر النجم الأول للمواجهة في شوطها الأول.

- نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل (1-1)

- بداية الشوط الثاني

- دق 48: بنزيمة بتمريرة بينية ساحرة يضع رونالدو في مواجهة الحارس بونو والنجم البرتغالي يمنح ريال مدريد التقدم بالهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء، ليبلغ عداد أهدافه في الليغا 20 هدفاً بفارق هدف يتيم عن الوصيف لويس سواريز و 5 أهداف عن المتصدر ليونيل ميسي.

- دق 59: بنزيمة ورونالدو يقومان بالتمهيد للقادم من الخلف لوكاس فازكيز والأخير ينجح في إضافة الهدف الثالث من تسديدة أرضية متقنة.

- دق 62: عمل ثنائي رائع بين مارسيلو وأسينسيو الذي يرسل كرة عرضية باتجاه رأسية المدافع المتقدم ناتشو ولكن كرة الأخير انهالت على العارضة.

- دق 64: بنزيمة عديم الحظ يسدّد بقوة وياسين بونو يتصدى في مناسبة أولى قبل أن تجد الكرة رونالدو أمام شباك خالية ليضعها في المرمى بسهولة موقعاً على الـ"هاتريك" وملتحقاً بلويس سواريز في وصافة ترتيب الهدافين (21 هدفاً لكل منهما).

- دق 67: جيرونا يعود ليعلن عن حضوره بهدف ثان حمل توقيعه هدّافه هذا الموسم وصاحب الهدف الأول أيضاً كريستيان ستواني، والذي أصبح رابع هدّافي الليغا برصيد 17 هدفاً حتى الآن.

- دق 86: الويلزي غاريث بايل الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني يستلم بينية ذكية من البديل الآخر لوكا مودريتش، وينجح في مغالطة الحارس ياسين بونو معلناً توقيع الهدف الخامس.

- دق 88: مهاجم جيرونا بورتو من تسديدة قوية كاد يسجل الهدف الثالث في الشباك المدريدية ولكنّ كيلور نافاس يضع الكرة في الركنية. الركنية ذاتها أتت بالهدف الثالث من رأسية جميلة لخوانبي الذي كان خالياً من كل رقابة.

- دق 90 +1: كريستيانو أبى إنهاء المواجهة إلاّ بتوقيع "سوبر هاتريك" بعد أن دوّن هدفه الشخصي الرابع والسادس لفريقه إثر استلامه كرة على طبق من الألماني طوني كروس، في مباراة حفلت بتسعة أهداف كاملة.

- نهاية المباراة

ATENCIÓ! Aquest és l’11 que presenta el Girona pel partit d'avui al Santiago Bernabéu! 🔴⚪️💪#RealMadridGirona #OrgullGironí pic.twitter.com/UfvahDDGnQ — Girona FC (@GironaFC) March 18, 2018

تقديم مباراة ريال مدريد وجيرونا

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا يستهل باستوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية ومقابلات ورسائل من المراسلين من داخل الملعب لوضعكم في صورة اخر المستجدات، ثم يلي اللقاء، تفنيد لكامل مجرياته، كذلك سيكون للتحكيم فقرة خاصة مع خبير التحكيم جمال الشريف.

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا يوم الأحد 18/3/2018، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا على beIN SPORTS HD3 وbeIN SPORTS 4K أو عبر تطبيق beIN CONNECT.

القناة المعلق beIN SPORTS HD3 حفيظ الدراجي beIN SPORTS 4K أحمد البلوشي

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يخوض ريال مدريد مباراة ثأرية عندما يستضيف جيرونا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وعلى الرغم من فقدانه الامل بإحراز اللقب بنسبة كبيرة لكونه يبتعد عن منافسه اللدود برشلونة 15 نقطة، فإن ريال مدريد سيحاول حصد النقاط املا في تعثر اتلتيكو مدريد للانقضاض على المركز الثاني، ورد الاعتبار لخسارته امام جيرونا 1-2 في المرحلة العاشرة في 29 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

ويستطيع ريال مدريد ان يعول عل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي استعاد تألقه وشهيته التهديفية في الآونة الاخيرة بعد بداية مخيبة، وقد ساهم بشكل كبير في ازاحة باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري ابطال اوروبا بتسجيله ذهابا وايابا.

