ولن يتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من خوض المباراة الافتتاحية في الليغا بين برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو يوم الجمعة بحسب ما جاء في حساب برشلونة الرسمي على تويتر الخميس، نظراً لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.



وضمّت القائمة معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز والألماني تير شتيغن والفرنسي الوافد الجديد غريزمان.

وسيتواجد في قائمة برشلونة أيضاً بعض اللاعبين المهددين بالرحيل عن النادي الكاتالوني في الأيام القادمة مثل البرتغالي سيميدو والبرازيلي كوتينيو وحتى الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي.

📋 CONVOCATORIA

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

¡Esta es la lista para el debut en la Liga! 👇 pic.twitter.com/kKCgPNsmEV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2019

وجاء غياب ميسي تأكيداً للتصريحات التي أدلى بها مدرب الفريق فالفيردي: "ميسي يتدرب بمفرده، لن نخاطر إذا لم يكن جاهزاً لخوض المباراة".