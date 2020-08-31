ردود أفعال متباينة لجماهير برشلونة August 31, 2020 15:00 1:53 دقيقة منذ أن أعلن نجمُ برشلونة ليونيل ميسي رغبته بمغادرةِ النادي، حتى أصبح ذلكَ حديثُ الجميع بما في ذلك جماهيرُ النادي وعشاقُ النجم ِ الأرجنتيني، الذين تحدثوا عن القضيةِ من وُجهاتِ نظر مختلفة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة ميسي -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة جماهير ليون تحتفل بلقب دوري الأبطال 0:36 دقيقة أنباء عن قرب انتقال فان دي بيك لمانشستر يونايتد 0:39 دقيقة إيموبيلي يجدد عقده مع لاتسيو 1:53 دقيقة ردود أفعال متباينة لجماهير برشلونة 0:35 دقيقة إيفرتون يمدد عقد كين حتى 2025 0:51 دقيقة "قضية ميسي" تُسيطر على الإعلام الإسباني 0:32 دقيقة نيمار يبدد شائعات انتقاله من سان جيرمان 0:31 دقيقة أزارينكا ترتقي 32 مركزاً وأوساكا مرتبة واحدة 0:47 دقيقة تحضيرات برشلونة تنطلق وغياب ميسي هو العنوان الأبرز 0:32 دقيقة دجوكوفيتش يعزز صدارته