رايو فاييكانو يقدّم نجمه الجديد راداميل فالكاو من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 22:14 1:05 دقيقة قدّم نادي رايو فاييكانو نجمه الجديد الكولومبي راداميل فالكاو بملعب فاييكاس في مدريد بعدما انضم إليه بصفقة انتقال حر. تقارير إخبارية الدوري الإسباني راداميل فالكاو رايو فاييكانو -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة رايو فاييكانو يقدّم نجمه الجديد راداميل فالكاو 0:40 دقيقة معسكر شتوي لباريس سان جيرمان في الدوحة 0:41 دقيقة أزمة جديدة بين أندية إسبانية ورابطة "لا ليغا" 1:01 دقيقة التعادل يحسم نتيجة مباراة الريان والوكرة 1:26 دقيقة مبارك الخيارين رئيساً للاتحاد الدولي للسنوكر 2:18 دقيقة انتشار واسع لرياضة "البادل" في دولة قطر 2:46 دقيقة تكريم جديد للحفناوي والجندوبي في تونس 0:55 دقيقة الإماراتي جابر حسين المنصوري يفوز بطواف صلالة 0:56 دقيقة مشاركة قطرية فاعلة في "أسبوع النزاهة في الرياضة" 0:55 دقيقة مانشستر يونايتد يكشف عن خسائر مالية بسبب "كورونا"