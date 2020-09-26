راموس يشرح أسباب ما حدث مع ريال مدريد من قبل beIN SPORTS September 26, 2020 23:16 1:02 دقيقة شرح سيرجيو راموس بالتفصيل ما حدث مع ريال مدريد أمام ريال بيتيس بعد أن اقتنص حامل اللقب النقاط الثلاث بصعوبة بالغة مستفيداً من قرارات تقنية الفيديو. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد سيرجيو راموس -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة مرسيليا يتعثر مجدداً ويهرب بنقطة 1:02 دقيقة راموس يشرح أسباب ما حدث مع ريال مدريد 4:47 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا في ظهوره الأول 5:54 دقيقة تقنية الفيديو تخرج ريال مدريد من عنق الزجاجة 0:42 دقيقة أتالانتا يهزم تورينو 1:06 دقيقة لاتسيو يفتتح موسمه بالفوز وبينفينتو يقلب تأخره 3:46 دقيقة باختاكور يقطع بطاقة العبور إلى ربع النهائي 4:21 دقيقة تشيلسي يتفادى الحرج ويخطف تعادلاً في الرمق الأخير 1:18 دقيقة أحمد خليل: "ركلات الترجيح لها حظوظها" 1:16 دقيقة حسين عبد الغني: المباراة كانت صعبة