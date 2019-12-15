راموس: نقطة مهمة قبل الكلاسيكو December 15, 2019 22:59 1:58 دقيقة أكد قائد ريال مدريد أن التعادل أمام فالنسيا في الوقت القاتل يعتبر نتيجة مهمة قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة الأربعاء المقبل. -آخر الفيديوهات 4:51 دقيقة باريس سان جيرمان يكتسح سانت إتيان برباعية 2:18 دقيقة زيدان "غير راضٍ بالتعادل المستحق"! 1:58 دقيقة راموس: نقطة مهمة قبل الكلاسيكو 4:39 دقيقة يوفنتوس ورونالدو يستعيدان بريقهما 1:41 دقيقة دي بروين يتحدث عن "ابداعه" أمام أرسنال 3:45 دقيقة إشبيلية يسقط في الأندلس أمام فياريال 3:56 دقيقة روما يرتقي للمركز الرابع 3:25 دقيقة ريال مدريد يكتفي بالتعادل مع فالنسيا 3:02 دقيقة الـ"سيتي" يستعرض بثلاثية في شباك أرسنال 0:35 دقيقة ليفربول في الدوحة بحثا عن لقب مونديالي أول