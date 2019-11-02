راموس: "ليس هناك فريق سهل" من قبل beIN SPORTS November 2, 2019 23:20 2:08 دقيقة أكد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن تحقيق الفوز على فرق الدوري الإسباني ليس بالأمر الهيّن وذلك بعد تعادل الملكي سلبياً مع ريال بيتيس. -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة ماذا قال المغربي زهير فضال عن ركلة الجزاء؟ 3:56 دقيقة دي ليخت يقود يوفنتوس لفوز ثمين على تورينو 4:03 دقيقة ريال مدريد يخفق في انتزاع الصدارة من برشلونة 4:55 دقيقة ليون يعزز موقعه في المنطقة الدافئة 1:53 دقيقة تريزيغيه يتحسّر على ضياع الفوز أمام ليفربول 4:22 دقيقة إشبيلية وأتلتيكو يرفضان هدية ليفانتي 3:35 دقيقة تشيلسي يضمّ واتفورد إلى لائحة ضحاياه 3:47 دقيقة ثنائية لوكاكو تنقذ إنتر من فخ بولونيا 1:09 دقيقة الدحيل يحسم القمّة ضد السد برباعية 3:29 دقيقة مرسيليا يتابع الإقناع وأنجيه وصيفاً