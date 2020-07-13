راموس: لا يجب أن نتراخى من قبل beIN SPORTS July 14, 2020 00:07 1:44 دقيقة أكد كابتن ريال مدريد سيرخيو راموس أن التراخي لا يجب أن يتسرب إلى لاعبي فريقه، رغم أنهم باتوا على بعد خطوة واحدة بعد من الظفر بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على غرناطة 2-1. مقابلات سيرخيو راموس الدوري الإسباني - La Liga ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة إنتر يستفيد على أكمل وجه من فرصته ليصبح ثانياً 1:44 دقيقة راموس: لا يجب أن نتراخى 3:43 دقيقة ريال مدريد يهزم غرناطة ويدنو كثيراً من اللقب 3:42 دقيقة ساوثهامبتون يحبط آمال مانشستر يونايتد بهدف قاتل 1:26 دقيقة فرق الـ"NBA" تواصل تحضيراتـِها لاستئناف الموسم 0:39 دقيقة شيفيلد يونايتد ينتقد الإساءة لماك غولدريك 0:48 دقيقة أنطوني ديفيس يكتفي بوضع اسمه على قميصه 0:43 دقيقة الدوري الاسترالي يتأهب للعودة رغم الصعوبات 0:37 دقيقة رسميا:الكاميرون لن تستضيف نصف نهائي ونهائي الأبطال 1:58 دقيقة أياكس ينعي نجمه السابق فيم سوربيير