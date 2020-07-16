راموس المدافع الهداف والقائد! من قبل beIN SPORTS July 17, 2020 01:15 1:59 دقيقة أحد عوامل تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني كان التألق اللافت للمدافع القائد الهداف سيرخيو راموس والذي ساهم بأدائه في تصدر الميرينغي للبطولة والحفاظ على الريادة حتى النهاية. تقارير إخبارية سيرخيو راموس الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة تعرّف على سبب تفوّق ريال مدريد على جميع فرق الليغا 2:07 دقيقة بنزيمة "الاستثنائي" يُبهر عشاق ريال مدريد 5:04 دقيقة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني! 4:01 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل رحلة البحث عن بطاقة أوروبية 2:56 دقيقة زيدان رفع سقف التحدي وانتصر مرة أخرى! 1:59 دقيقة راموس المدافع الهداف والقائد! 3:29 دقيقة إنتر يستعيد الوصافة برباعية في مرمى سبال 1:48 دقيقة كورتوا يعلّق على فوز فريقه بلقب الليغا 3:56 دقيقة ميسي مستاء من فقدان برشلونة لروح المبادرة 2:25 دقيقة راموس: "التتويج مكافأة للعمل"