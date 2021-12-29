رافينيا يكشف دوافع انتقاله إلى ريال سوسييداد من قبل beIN SPORTS December 29, 2021 10:59 0:36 دقيقة أكد رافينيا المنضم حديثا إلى ريال سوسييداد أنه اختار اللعب في صفوف الفريق الباسكي وذلك بالنظر للمشروع المحفّز الذي يمتلكه والنتائج الكبيرة التي يحققها مؤخرا. مقابلات تقارير إخبارية رافينيا الدوري الإسباني ريال سوسييداد -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة ليفاندوفسكي يتصدّر قائمة هدافي المنافسات الأوروبية 2:23 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA" 0:59 دقيقة ليفاندوفسكي يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين 0:39 دقيقة غينتر يقرّر الرحيل عن مونشنغلادباخ في نهاية الموسم 0:30 دقيقة تأجيل مباراة الوكرة والسد بسبب "كورونا" 0:25 دقيقة إصابة الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا 0:34 دقيقة ثلاث إصابات جديدة بكورونا في صفوف برشلونة 0:37 دقيقة "مانديليبار" مدرباً جديداً لديبورتيفو ألافيس 0:36 دقيقة رافينيا يكشف دوافع انتقاله إلى ريال سوسييداد 0:50 دقيقة دجوكوفيتش ينسحب من كأس رابطة محترفي كرة المضرب