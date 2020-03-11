الرابطة الإسبانية أشارت في بيانها إلى أن السلطات الإسبانية المختصة أكدت أن قرار خوض المباريات دون جماهير كاف للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدة في الوقت ذاته أن التواصل سيبقى مستمرا مع الجهات المختصة وأن كافـة التوصيات ستطبق حين صدورها.