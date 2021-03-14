ديربي الأندلس يلقى اهتماماً واسعاً من عشاق الليغا من قبل beIN SPORTS March 14, 2021 14:10 2:43 دقيقة يلاقي ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس اهتماماً كبيراً هذه الفترة خاصة وأن النتائج الجيدة للفريقين دفعت بهما إلى التنافس على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية ريال بيتيس الدوري الإسباني إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة الجزائري ديلور يمنح مونبلييه التعادل أمام نيم 2:43 دقيقة ديربي الأندلس يلقى اهتماماً واسعاً من عشاق الليغا 0:47 دقيقة سيميوني يشدد على صعوبة الدوري الإسباني هذا الموسم 2:13 دقيقة غاتوسو يعود إلى ميلان بهدف إسعاد جماهير نابولي 3:44 دقيقة ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول 4:10 دقيقة مواجهة بطموحات أوروبية بين مان يونايتد ووست هام 3:21 دقيقة ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال 4:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بتعادل مخيب من أرض خيتافي 0:47 دقيقة فيورنتينا يحقق انتصارا عريضاً على بينيفنتو 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام