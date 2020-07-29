دياز يطمئن محبيه July 29, 2020 11:29 0:32 دقيقة بعد تأكّد إصابته بفيروس كورونا، وجّه ماريانو دياز شكره للجميع مؤكداً أنه في حالة جيّدة الآن، ويخضع حالياً للحجر الصحي الذّاتي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد ماريانو دياز -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة شباب بلوزداد بطلاً للدوري الجزائري 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:46 دقيقة أتلتيكو مدريد يعدّ العدّة لمواجهة لايبزيغ 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون 0:36 دقيقة بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو 0:29 دقيقة التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة