

وتقدم خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة الثالثة، وتعادل وو لي لإسبانيول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

رفع خيتافي رصيده بعد هذا التعادل إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

واستثمر أتلتيك بلباو تعثر خيتافي على أكمل وجه وعاد بفوزه ثمين 2-1 من أرض أوساسونا.

سجل وليامس (21) والبوسني كنان كودرو (79) هدفي بلباو، فيما سجل الأرجنتيني إيزيكيال أفيلا هدف أصحاب الأرض في الدقيقة (76).

بهذا الفوز الغالي ارتقى بلباو إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد، فيما بقي أوساسونا في المركز الحادي عشر بـ 19 نقطة.