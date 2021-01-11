راؤول غوتيريس منح إلتشي الهدفَ الأول عند الدقيقة الرابعة قبل أن ينجح خيتافي في تعديل النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين بواسطة مارك كوكورييا، بعدها أكمل إلتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج إيفان ماركوني بالبطاقة الحمراء

نقص عددي استغله خيتافي لتدوينِ الهدف الثاني عن طريق خايمي ماتا قبل أن يسجل زميله انخيل لويس رودريغيث الهدفَ الثالث من علامة الجزاء.

بدوره عاد ريال بيتيس بالفوز 2-0 من أرض هويسكا.

سجل الثنائية الجزائري عيسى ماندي 78 وأنتونيو سانابريا 90، وطرد لاعب الفريق الأندلسي باول اكووكو 82.

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