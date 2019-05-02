وسجل ثنائية سلتا فيغو الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز 67 واياغو اسباس 88 من ركلة جزاء.

وبقدر ما هي خسارة غير مؤثرة إطلاقاً لبرشلونة الذي توج ببطولة الدوري من المرحلة السابقة رغم توقف رصيده هذه المرحلة عند النقطة 83. لكنها كانت نقاط مهمة للغاية لسلتا فيغو ابتعد فيها عن مرحلة الخطر برصيد 40 نقطة في المركز 14.

ولكن الأهم من خسارة النقاط بالنسبة لبرشلونة كانت خسارة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي قبل أربعة أيام من المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنكليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في كامب نو ذهابا 3-0.

وأشرك المدرب إرنستو فالفيردي الجناح الفرنسي أساسياً في تشكيلة خلت من الأسماء البارزة وفي مقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لكنه لم يصمد أكثر من ست دقائق حيث عاودته الإصابة في فخذه الأيمن، وترك مكانه لأليكس كايادو.

وافتتح الأوروغوياني مكسيميليانو غوميز التسجيل لصاحب الضيافة إثر عرضية من الجزائري رياض بودبوز (67).

وعزز ياغو أسباس تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على السنغالي موسى واغيه ثبتتها تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي (88).

وألحق سلتا فيغو، بالفريق الكاتالوني الخسارة الثالثة هذا الموسم بعد سقوطه أمام ليغانيس (1-2) في المرحلة السادسة، وريال بيتيس (3-4) في المرحلة الثانية عشرة.

تفاصيل من المباراة:

- د 87 أسباس يسجل الثاني من ركلة جزاء ويؤمن الفوز لسلتا.

- د 67 الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز يسجل هدف التقدم لسلتا فيغو بعد تسقيطة رائعة من الجزائري رياض بوديبوز.

- د 53 الحكم خوسيه سانشيز يلغي هدف صعب جدا لسلتا فيغو، سجله المكسيكي أراوغو لكنه كان متقدماً بمسافة قصيرة للغاية عن آخر مدافع كاتالوني.

- ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- نصف شوط أول لا يقدم فيه بدلاء برشلونة الكثير وقد تعرض ديمبيلي للإصابة استبدل على إثرها ودخل مكانه أليكس كولادو في الدقيقة 6.