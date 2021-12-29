وكشف النادي الكاتالوني أن الفرنسي أوصمان ديمبيلي ومواطنه صامويل أومتيتي بالإضافة إلى نجمه الشاب غافي انضموا إلى لائحة المصابين بكوفيد-19 بعد أن جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية.

وقال برشلونة في بيان "جاءت نتيجة فحوص بي سي آر التي خضع لها ديمبيلي، أومتيتي وغافي إيجابية بكوفيد-19 خلال الفحوص التي أجريت للمجموعة".

وتابع "اللاعبون بصحة جيدة وهم معزولون في منازلهم".

وانضم هذا الثلاثي إلى كل من جوردي ألبا، البرازيلي داني ألفيش والفرنسي الآخر كليمان لانغليه، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف النادي الكاتالوني إلى ستة.

ويتحضر برشلونة ومدربه الجديد تشافي لاستئناف الدوري الإسباني الأحد في مواجهة ريال مايوركا بعد التوقف التقليدي خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبحسب بروتوكولات فيروس كورونا التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، يجب على الفريق أن يؤمن 13 لاعباً، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول، ليكون قادراً على خوض مباراة.