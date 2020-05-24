تيباس يحدد موعد عودة الليغا المتوقع وأول مباراة وإجراءات التدريبات الجديدة



ونقلت معظم الصحف الإسبانية الشهيرة تصريحات تيباس التي كشف من خلالها عن الموعد المحتمل لعودة الليغا لنشاطها والمباراة الأولى التي ينتظرها عشاق الكرة في إسبانيا.

وقال تيباس: "هناك احتمال لإقامة مباراة في الحادي عشر من حزيران – يونيو، ستكون مباراة فريدة، ديربي إشبيلية (ريال بيتيس وإشبيلية) في العاشرة مساءً، أتمنى تأكيد هذا الموعد" مشيراً إلى أنّ المباراة الأولى يجب أن تكون تكريماً للضحايا.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت الضوء الأخضر لعودة الدوري الإسباني بدءاً من الثامن من الشهر المقبل، لكن جدول المسابقة الجديد لم يعلن حتى اللحظة.

وتوقفت مباريات الدوري الإسباني لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ضرب النشاطات الرياضية حول العالم، كما تسبب بنسب وفيات مرتفعة في إسبانيا جعلها ضمن الدول الأكثر تضرراً من كوفيد 19.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن ريال مدريد بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث بفارق نقطة فقط عن خيتافي وريال سوسييداد ضمن صراعه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تطورات التدريبات:

وأضاف تيباس أن الأندية الإسبانية سيسمح لها بالعودة للتدريبات ضمن مجموعات تتألف من 14 شخصاً بدءاً من الإثنين، في تطور ملفت عن قانون التدريبات الفردية الذي صدر بداية ومن ثم تلاه السماح بتدريبات تتألف من 10 أشخاص الأسبوع الفائت.

وأوضح الرجل الذي أبدى سعادته البالغة بتجاوب الحكومة مع المطالبات بعودة الليغا، أوضح أنّ التدريبات الجماعية الكاملة قد تعود في الأول من يونيو القادم.