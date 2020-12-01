وقال تيباس في حديث مقتضب تمّ بثه على البرنامج الإسباني جوغونيس بقناة "سيكستا": ""نعم، سيكون لدينا جمهور (في عام 2021)، سنبدأ بعدد قليل (من الناس)، ثم سنرى".



ورداً على سؤال بشأن موعد عودة الجمهور لملاعب كرة القدم المحترفة، أجاب تيباس: "شهر (كانون الثاني) يناير، نتمنى ذلك".



منذ نهاية العزل التام الربيع الماضي، لم يُسمح للجمهور بحضور المباريات في الملاعب الإسبانية، ومن أجل السماح لعودة الجماهير يجب أن تحصل الرابطة على الضوء الأخضر من الحكومة.



وكانت رئيسة المجلس الأعلى للرياضات في إسبانيا إيرين لوسانو أعلنت الجمعة عقب اجتماع مع أندية الدرجة الأولى النسائية: "لم أتوقف أبداً عن التفكير في عودة الجمهور، المشجعون مهمون لكرة القدم وكرة القدم مهمة للجماهير، آمل أنه مع اللقاح الذي يلوح في الأفق، يمكننا الحصول على عام (في الملاعب)، أو على الأقل جزئياً، قبل نهاية الموسم".



وأضافت "أعتقد أنه سيكون الأمر كذلك وسيكون مشجعاً للجميع".

