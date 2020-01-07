وجاء في بيان النادي اليوم "خلال اجتماع أمس، طلب لاعبنا أردا توران من الرئيس غوكسيل غوموسداغ الرحيل لكتابة فصل جديد في مسيرته"، مشيراً إلى أن الرئيس وافق على طلبه.

وانضم توران (32 عاما) إلى نادي باشاك شهير في كانون الثاني/يناير من العام 2018 معاراً من برشلونة، حيث عانى في إيجاد مكان له في التشكيلة الاساسية منذ انضمامه إليه من اتلتيكو مدريد في صيف 2015.

شارك توران في 39 مباراة فقط مع باشاك شهير في جميع المسابقات، الذي فشل في الفوز بأي لقب في الموسمين الاخيرين واكتفى بالحلول وصيفا لغلطة سراي في الدوري الموسم الماضي بفارق نقطتين فقط.

ويعتبر توران أحد أشهر الرياضيين في بلاده، وقد تصدر العناوين لسلوكه العنيف، لا سيما بعد أن تم إيقافه 16 مباراة بعدما دفع أحد الحكام ووجه له كلمات نابية في أيار/مايو 2018.

وفي ايلول/سبتمبر الفائت حُكم عليه بالسجن لعامين وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بعد اعتدائه على فنان تركي مشهور خارج ملهى ليلي في اسطنبول.