بوسكيتس البالغُ من العمر 34 عاماً والذي ينتهي عقدُه بنهاية الموسم، قرر إنهاءَ مسيرة امتدت لخمسة عشر عاماً مع برشلونة بدأت عام ألفين وثمانية وحقق خلالها جميع الألقاب الممكنة على الصعيدين المحلي والقاري .. وبحسب الصحف الإسبانية، فإن بوسكيتس أخطر مدربَه تشافي بقراره، هذا ولم يحددِ اللعبُ وجهتَهُ المستقبلية بعدُ في وقت ربطت فيه الأنباء إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي.

