تقارير: برشلونة يقترب من تجديد عقد غافي من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 19:29 0:31 دقيقة أشارت تقاريرُ إعلامية إسبانية إلى أن برشلونة اقتربَ من حسم ملف تجديدِ عقد موهبتهِ غافي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة غافي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بيليغريني: "المباريات المتبقية بمثابة نهائيات" 0:44 دقيقة تشافي: "نريد الحصول على مقعد في دوري الأبطال" 0:50 دقيقة تين هاغ: "التركيز منصب على العمل مع أياكس" 1:21 دقيقة رانغنيك: "سأنتظر نهاية الموسم للحديث مع تين هاغ" 1:28 دقيقة صلاح سعيد بجائزة رابطة الكتاب الرياضيين 0:24 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعلن إصابة هينتيريغير 0:31 دقيقة تقارير: برشلونة يقترب من تجديد عقد غافي 0:30 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نصف النهائي 1:23 دقيقة سايس يشيد بتعاون طاقم الفريق خلال شهر رمضان 2:12 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد