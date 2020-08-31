تقارير: العقوبات تنتظر ميسي من قبل beIN SPORTS August 31, 2020 21:18 0:59 دقيقة ذكرت تقاريرُ إعلامية أنّ سلسلة من العقوبات تنتظر ليونيل ميسّي بعد غيابه ِ ليومَين متتاليين. تقارير إخبارية رونالدو كومان ليونيل ميسي برشلونة فيروس كورونا رحيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة السد يعلن عن تعاقده مع البرازيلي غييرمي توريس 4:40 دقيقة اتفاق رسمي لتجديد عقد مدرب العراق كاتانيتش 2:44 دقيقة الجزائر:المشهد الكروي لا يزال متأثرا بقرار المحكمة 1:47 دقيقة سوسييداد يعلن إصابة دافيد سيلفا بفيروس كورونا 1:28 دقيقة جماهير ليون تحتفل بلقب دوري الأبطال 0:36 دقيقة أنباء عن قرب انتقال فان دي بيك لمانشستر يونايتد 0:39 دقيقة إيموبيلي يجدد عقده مع لاتسيو 1:53 دقيقة ردود أفعال متباينة لجماهير برشلونة 0:35 دقيقة إيفرتون يمدد عقد كين حتى 2025 0:51 دقيقة "قضية ميسي" تُسيطر على الإعلام الإسباني