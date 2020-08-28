تعرف على آخر تطورات رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة من قبل beIN SPORTS August 28, 2020 15:50 4:38 دقيقة تعرف على آخر تداعيات وتطورات رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مغادرة برشلونة الإسباني. تقارير إخبارية ميركاتو جوسيب ماريا بارتوميو الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة تقارير: إمكانية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 4:38 دقيقة تعرف على آخر تطورات رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة 2:08 دقيقة جماهير نيولز أولد بويز تطلب ود ميسي 0:36 دقيقة سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ! 0:50 دقيقة مكيني على أعتاب الانضمام لصفوف يوفنتوس 0:22 دقيقة ترامب ينتقد احتجاجات لاعبي الـNBA 0:38 دقيقة إبراهيموفيتش يؤكد استمراره مع ميلان 0:50 دقيقة تياغو سيلفا رسمياً في تشيلسي 2:11 دقيقة ليون يرنو للتألق محلياً 0:38 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع "إيزي"