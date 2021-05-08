وافتتح بيري بونس التسجيل لألافيس في الدقيقة 30 وبعد ستة دقائق فقط تعادل خوسي لويس موراليس لليفانتي (36)، وعاد موراليس وسجل الهدف الثاني له وللضيوف في الدقيقة 42.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح خوسيلو في إحراز هدف التعادل لألافيس (87).

ورفع ألافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر بينما تقدم ليفانتي إلى المرتبة الثالثة عشرة مؤقتاً برصيد 39 نقطة.

وفي مباراة أخرى صعد قادش إلى المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة بفوزه على ضيفه هويسكا الثامن عشر (30) بهدفين مقابل هدف.

سجّل لقادش الأرجنتيني لوبيز (43) والأوروغوياني سيلفا بالخطأ في مرمى فريقه (45+2) وأتى هدف هويسكا بفضل رافا مير (45+!).