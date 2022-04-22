تشافي يعترف بصعوبة فوز برشلونة على ريال سوسييداد April 22, 2022 13:41 0:45 دقيقة اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بصعوبة فوز فريقه على مضيفه ريال سوسييداد 1-0 في الدوري الإسباني لكرة القدم. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة طرح قميص مارادونا للبيع عبر مزاد علني 0:34 دقيقة الكندي ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة برشلونة للتنس 1:37 دقيقة بايرن يهدف لحصد اللقب ودورتموند يرفض الاستسلام 0:45 دقيقة تشافي يعترف بصعوبة فوز برشلونة على ريال سوسييداد 0:39 دقيقة إيقاف السباح الروسي ريلوف 5:44 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الترجي الرياضي ووفاق سطيف 5:39 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين الرجاء والأهلي 24:01 دقيقة ألان شيرر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة اعتماد "في ايه آر" في نصف نهائي ونهائي كونفرنس ليغ 0:44 دقيقة الشباب يبحث عن تأمين صدارته عندما يلاقي مومباي