تشافي يطالب فريقه بنسيان خيبة الأمل في دوري الأبطال October 15, 2022 20:19 0:51 دقيقة قال مدرب برشلونة تشافي إيرنانديث إنّ فريقه مطالبٌ بنسيان خيبة الأمل في دوري الأبطال والعودة إلى أجواء الليغا حيث يـقدّم الفريق الكاتالونيّ أداءً جيّداً مبدياً رغبته في أن يحافظ البرصا على الصدارة. مقابلات كلاسيكو برشلونة تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة شفيونتيك تبلغ نصف نهائيّ بطولة سان دييغو 0:32 دقيقة روبليف يبلغ نهائي بطولة خيخون المفتوحة للتنس 0:25 دقيقة يوفنتوس يداوي جراحه بالفوز على تورينو 2:18 دقيقة التعادل يحسم مواجهة مونشنغلادباخ وفولفسبورغ 0:35 دقيقة توتنهام يتخطّى إيفرتون ويواصل نتائجه الإيجابية 0:51 دقيقة تشافي يطالب فريقه بنسيان خيبة الأمل في الأبطال 0:46 دقيقة رانس يوقف سلسلة انتصارات لوريان 0:39 دقيقة بيب يتحدث عن قيمة هالاند والمواجهة ضد ليفربول 1:31 دقيقة التعادل يحسم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس 0:51 دقيقة السعودية تسمح لحاملي بطاقة هيّا بأداء العمرة