تشافي يتأهب لقيادة برشلونة للمرة الأولى من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 11:31 2:42 دقيقة بعد توليه تدريب فريقه السابق خلفا للهولندي كومان المقال، سيكون تشافي إيرنانديث على موعد مع أول اختبار له رفقة البلاوغرانا عندما يواجه الجار إسبانيول في ديربي كاتالونيا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة 2:42 دقيقة تشافي يتأهب لقيادة برشلونة للمرة الأولى 0:37 دقيقة سولشار: يونايتد استغل التوقف الدولي بشكل إيجابي 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 2:28 دقيقة تشيلسي يخوض اختباراً صعباً أمام ليستر سيتي 1:24 دقيقة غوندوغان يؤكد جاهزية الـ"مانشافت" لخوض المونديال 2:49 دقيقة سان جيرمان يستقبل نانت استعدادا لمواجهة سيتي 4:11 دقيقة ليل يفرط في فوز ثمين على موناكو 0:31 دقيقة سيدات ماميلودي صنداونز يتوجن بدوري أبطال إفريقيا 0:44 دقيقة تقارير عن استمرار غياب بيدري عن برشلونة